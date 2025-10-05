J’EN AI PLEIN LE COUPLE – J EN AI PLEIN LE COUPLE – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

J’EN AI PLEIN LE COUPLE – J EN AI PLEIN LE COUPLE Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Si vous en avez ” plein le couple “, cette comédie piquante et sexy est faite pour vous.L’amour c’est beau mais …Quand tu dis je t’aime et qu’on te répond merci,Quand tu fais semblant avec sa famille alors que tu peux pas les blairer,Quand tu te confies sur ton boulot et que l’autre est scotché à son téléphone,Quand vous avez envie mais jamais au même moment,… L’amour c’est chiant.

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10