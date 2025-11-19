J’EN AI PLEIN LE COUPLE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

J’EN AI PLEIN LE COUPLE Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Si vous en avez « plein le couple », cette comédie est faite pour vous.L’amour c’est beau mais :Quand tu dis je t’aime et qu’on te répond merci,Quand tu fais semblant avec sa famille alors que tu peux pas les blairer,Quand tu te confies sur ton boulot, et que l’autre est scotché à son téléphone,Quand vous avez envie tous les 2 mais jamais au même moment,L’amour c’est chiant !Et quand un pitch est trop long, c’est chiant aussi…Alors venez rire de votre couple et de celui des autres.Vous avez des questions ? Elle et Il se feront un plaisir de vous répondre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64