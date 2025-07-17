J’en ai plein le couple Troyes
J’en ai plein le couple Troyes vendredi 30 janvier 2026.
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 47 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-30
L’amour c’est beau mais …
Quand tu dis je t’aime et qu’on te répond merci,
Quand tu fais semblant avec sa famille alors que tu peux pas les blairer,
Quand tu te confies sur ton boulot et que l’autre est scotché à son téléphone,
Quand vous avez envie mais jamais au même moment,
… L’amour c’est chiant. .
