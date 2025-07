J’en ai plein le couple Back Step Théâtre Vichy

J’en ai plein le couple Back Step Théâtre Vichy vendredi 17 octobre 2025.

J’en ai plein le couple

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Si vous en avez « plein le couple », cette comédie est faite pour vous.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

If you’ve had enough, this is the comedy for you.

German :

Wenn Sie « die Nase voll haben », ist diese Komödie genau das Richtige für Sie.

Italiano :

Se ne avete abbastanza, questa è la commedia che fa per voi.

Espanol :

Si ya está harto, ésta es su comedia.

L’événement J’en ai plein le couple Vichy a été mis à jour le 2025-07-27 par Vichy Destinations