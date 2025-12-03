J’EN AI PLEIN LES GOSSES – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

J’EN AI PLEIN LES GOSSES Début : 2026-03-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Si vous en avez plein les gosses , cette comédie est faite pour vous. Les enfants c’est beau mais :Quand ils s’endorment enfin et que tu marches sur Sophie la girafe,Quand tu les engueules et qu’ils se foutent de ta gueule,Quand ils bousillent ton compte en banque et ton intérieur (et on ne parle pas que de l’intérieur de la maison)Quand tu veux faire l’amour et que depuis qu’ils sont nés : c’est mort !Les enfants c’est chiant !Et quand un pitch est trop long, c’est chiant aussi…Alors venez rire de vos gosses ou de ceux que vous n’avez pas encore !Après le succès de J’en ai plein le couple , dans toute la France, Annabelle et Rudy reviennent avec un nouvel épisode croustillant, délirant et si proche de vous.Le Saviez-vous ?Annabelle et Rudy sont auteurs et humoristes.Ils tournent partout avec leurs comédies.Annabelle a joué son one woman show dans toute la France, reçu de nombreux prix en festivals d’humour, assuré les premières parties de Bérengère Krief, Guillaume Bats, Smain. Elle a notamment écrit pour des humoristes (Gerald Dahan, Cyril Hanouna) et productions tv.Rudy a joué dans de nombreuses fictions avec Daniel Prévost, Pierre Arditi et un rôle récurrent dans Plus Belle La Vie.Il a développé une websérie avec Fred Testot.

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77