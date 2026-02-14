J’en suis, j’y reste Auditorium des Champs Libres Rennes
gratuit
Un film de Marine Place | France | 1h36 | 2025 | Les docs du Nord et Picatanovo
Le centre LGBTI+ de Lille accueille des personnes ayant fui leur pays suite à des persécutions homophobes ou transphobes. Dans une solidarité à toute épreuve, des bénévoles les aident à trouver les mots justes et probants, pour obtenir le droit d’asile.
Projection suivie d’une rencontre.
En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-14T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T16:00:00.000+01:00
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine