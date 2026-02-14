J’en suis, j’y reste Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 14 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un film de Marine Place | France | 1h36 | 2025 | Les docs du Nord et Picatanovo

Le centre LGBTI+ de Lille accueille des personnes ayant fui leur pays suite à des persécutions homophobes ou transphobes. Dans une solidarité à toute épreuve, des bénévoles les aident à trouver les mots justes et probants, pour obtenir le droit d’asile.

​Projection suivie d’une rencontre.

En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T16:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



