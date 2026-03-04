J’en suis, j’y reste, Auditorium des Champs Libres, Rennes
J’en suis, j’y reste, Auditorium des Champs Libres, Rennes samedi 14 mars 2026.
J’en suis, j’y reste Samedi 14 mars, 14h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00
Le centre LGBTI+ de Lille accueille des personnes ayant fui leur pays suite à des persécutions homophobes ou transphobes. Dans une solidarité à toute épreuve, des bénévoles les aident à trouver les mots justes et probants, pour obtenir le droit d’asile.
Projection suivie d’une rencontre.
En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Un film de Marine Place | France | 1h36 | 2025 | Les docs du Nord et Picatanovo ReElles