J’en suis, j’y reste, Auditorium des Champs Libres, Rennes

J’en suis, j’y reste Samedi 14 mars, 14h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Le centre LGBTI+ de Lille accueille des personnes ayant fui leur pays suite à des persécutions homophobes ou transphobes. Dans une solidarité à toute épreuve, des bénévoles les aident à trouver les mots justes et probants, pour obtenir le droit d’asile.

​Projection suivie d’une rencontre.

En partenariat avec Comptoir du Doc et la Ville de Rennes.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Un film de Marine Place | France | 1h36 | 2025 | Les docs du Nord et Picatanovo ReElles