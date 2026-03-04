J’en suis j’y reste, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing
J’en suis j’y reste, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing mardi 24 mars 2026.
J’en suis j’y reste Mardi 24 mars, 19h30 Cinéma du Fresnoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T19:30:00+01:00 – 2026-03-24T22:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T19:30:00+01:00 – 2026-03-24T22:30:00+01:00
Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
rencontre avec Marine Place et Mara Berlow