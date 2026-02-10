jenesuisPASunHANDICAP – Jobdating et conférences pour les personnes en situation de handicap Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 10:00 – 18:30

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-jenesuispasunhandicap-1976434306214 Tout public, Personne en situation de handicap

Changeons de regard sur le handicap, engageons nous pour l’inclusion ! RDV le jeudi 12 février 2026 à l’Hôtel de Région à Nantes pour l’évènement #jenesuisPASunHANDICAP Cet évènement est une initiative portée par 2 acteurs : #jenesuisPASunCV et Atipik, soutenue par la Région des Pays de la Loire. Ensemble, nous souhaitons faire évoluer les mentalités sur l’inclusion : positionner le sujet comme un levier de performance plutôt qu’un engagement moral est le meilleur moyen de le faire avancer. Au programme :10h à 16h : JOBDATING (réservé aux personnes en situation de handicap déclaré ou non)Une quinzaine d’entreprises présentes et des postes à pourvoir dans tous les métiers ! Plus de 200 offres locales, dans tous les secteurs et pour tous les profils : d’ingénieur sûreté nucléaire à gestionnaire de paie, en passant par chargé d’accueil et bien plus encore. 10h à 16h : VILLAGE DES PARTENAIRESLes partenaires de l’insertion tels que France Travail, l’ATDEC , CAP Emploi 44 et les services du département seront là pour vous accompagner. Des partenaires offreurs de solutions pour les personnes en situation de handicap seront également présents sur le village partenaire : Okeenea. 11h à 12h : RENCONTRE « TRANCHE D’ACCESSIBILITÉ »Un espace d’échange participatif dédié à l’accessibilité et aux déplacements du quotidien. L’objectif : partager les initiatives locales qui fonctionnent (voirie, transports, bâtiments), mettre des mots sur les difficultés persistantes et repartir avec des arguments et des pistes concrètes pour agir. 14h à 15h : CONFÉRENCE INSPIRATIONDécouvrez comment les solutions imaginées pour l’inclusion (design, technologie, aménagement) deviennent des leviers de performance et de confort pour tous les collaborateurs. 16h30 -18h30 : MASTERCLASS (capacité limitée)6 intervenants incroyables qui vous feront changer de regard #En10minutes sur le handicap et l’emploi !

Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 50 00 http://www.paysdelaloire.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-jenesuispasunhandicap-1976434306214



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

