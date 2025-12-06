JENIFER – JENIFER – Juke Box Tour – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

JENIFER – JENIFER – Juke Box Tour Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

JENIFER- Juke Box TourSAMEDI 6 DÉCEMBRE 2025 à 20h30Durée : 1h30JUKE BOX TOUR Votre playlist, votre concert unique.Après le lumineux et exaltant n°9 Tour, Jenifer revient sur scène pour partager un moment unique et intime autour de son répertoire avec JUKEBOX TOUR.Et c’est vous qui choisissez la playlist!* Une expérience unique qui vous permettra de choisir parmi une large sélection de ses chansons celles qui seront interprétées sur scène chaque soir.Comment ça marche ? Dès votre arrivée dans la salle, utilisez votre téléphone pour scanner le QR code du JUKE BOX TOUR et composez votre playlist parmi les titres proposés .À quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira votre sélection coup de cœur. Votre concert deviendra un spectacle fait sur mesure, rien que pour vous.*Le public pourra compléter une playlist pré définie

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78