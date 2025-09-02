Jenifer – Jukebox Tour Le Pin Galant Mérignac

Jenifer – Jukebox Tour Le Pin Galant Mérignac jeudi 11 décembre 2025.

Jenifer – Jukebox Tour Jeudi 11 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Général : 52€ / Réduit et privilège : 46€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T22:00:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T22:00:00

Votre playlist, votre concert unique.

Après le lumineux et exaltant « n°9 Tour », Jenifer revient sur scène pour partager un moment unique et intime autour de son répertoire avec « Jukebox Tour ». Le nouvel album de la chanteuse revisite ses plus grands hits ! Le principe : revisiter ses anciennes chansons et « donner les clés du concert au public ».

C’est vous qui choisissez la playlist !

Une expérience unique qui permet aux spectateurs de choisir, parmi une large sélection de ses chansons, celles qui seront interprétées sur scène chaque soir.

Comment ça marche ?

Dès son arrivée dans la salle, le public est invité à utiliser son téléphone pour scanner le QR code du « Jukebox Tour » et composer sa playlist parmi les titres proposés.

À quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira la sélection coup de cœur du public. Un concert qui deviendra un spectacle fait sur mesure.

Une nouvelle tournée qui ravive les souvenirs et leurs émotions, portés par des arrangements organiques et une interprétation plus intime et personnelle.

La promesse d’un moment unique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

