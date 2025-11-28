Jenifer: Jukebox Tour Nesle

Jenifer: Jukebox Tour Nesle vendredi 28 novembre 2025.

Jenifer: Jukebox Tour

Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Tarif : 59 – 59 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Après le lumineux et exaltant n°9 Tour, Jenifer revient sur scène pour partager un moment unique et intime autour de son répertoire avec JUKEBOX TOUR.

Et c’est vous qui choississez la playlist !*

Une expérience unique qui vous permettra de choisir parmi une large sélection de ses chansons celles qui seront interprétées sur scène chaque soir.

Comment ça marche ?

Dès votre arrivée dans la salle, utilisez votre téléphone pour scanner le QR code du JUKEBOX TOUR et composez votre playlist parmi les titres proposés.

A quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira votre sélection coup de cœur.

Votre concert deviendra un spectacle fait sur mesure, rien que pour vous.

_*le public pourra compléter une playlist pré définie_

Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

After the luminous and exhilarating n°9 Tour, Jenifer returns to the stage to share a unique and intimate moment around her repertoire with JUKEBOX TOUR.

And you choose the playlist!*

It’s a unique experience that lets you choose from a wide selection of her songs which will be performed on stage each evening.

How does it work?

As soon as you arrive at the venue, use your mobile phone to scan the JUKEBOX TOUR QR code and create your own playlist from the tracks on offer.

A few minutes before she takes to the stage, Jenifer will discover your favorite selection.

Your concert will become a made-to-measure show, just for you.

_*the audience can complete a predefined playlist_

German :

Nach der leuchtenden und aufregenden n°9 Tour kehrt Jenifer auf die Bühne zurück, um mit JUKEBOX TOUR einen einzigartigen und intimen Moment rund um ihr Repertoire zu teilen.

Und Sie sind es, die die Playlist wählen!*

Eine einzigartige Erfahrung, die es Ihnen ermöglicht, aus einer großen Auswahl ihrer Lieder diejenigen auszuwählen, die jeden Abend auf der Bühne gespielt werden.

Wie funktioniert das Ganze?

Sobald Sie im Saal ankommen, scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code der JUKEBOX TOUR und stellen Sie Ihre Playlist aus den vorgeschlagenen Titeln zusammen.

Wenige Minuten vor ihrem Auftritt wird Jenifer Ihre Lieblingsauswahl entdecken.

Ihr Konzert wird zu einer maßgeschneiderten Show, nur für Sie.

das Publikum kann eine vorher festgelegte Playlist ergänzen

Italiano :

Dopo il luminoso ed esilarante Tour n°9, Jenifer torna sul palco per condividere un momento unico e intimo intorno al suo repertorio con JUKEBOX TOUR.

E sei tu a scegliere la playlist!

È un’esperienza unica che vi permette di scegliere tra un’ampia selezione di sue canzoni quelle che verranno eseguite sul palco ogni sera.

Come funziona?

Appena arrivati al locale, scansionate con il vostro cellulare il codice QR di JUKEBOX TOUR e scegliete la vostra playlist tra le canzoni proposte.

Pochi minuti prima di salire sul palco, Jenifer scoprirà la vostra selezione preferita.

Il vostro concerto diventerà uno spettacolo su misura, solo per voi.

il pubblico potrà aggiungersi a una playlist predefinita

Espanol :

Tras la luminosa y estimulante gira n°9 Tour, Jenifer vuelve a los escenarios para compartir un momento único e íntimo en torno a su repertorio con JUKEBOX TOUR.

Y tú eliges la lista de reproducción*

Es una experiencia única que te permite elegir entre una amplia selección de sus canciones las que se interpretarán en el escenario cada noche.

¿Cómo funciona?

Nada más llegar al recinto, escanea con tu móvil el código QR de JUKEBOX TOUR y elige tu lista de reproducción entre las canciones propuestas.

Unos minutos antes de que suba al escenario, Jenifer descubrirá tu selección favorita.

Tu concierto se convertirá en un espectáculo hecho a medida, sólo para ti.

el público podrá añadir canciones a una lista de reproducción predefinida

