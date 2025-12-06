Jenifer – Jukebox Tour Versailles Palais des Congrès Versailles

Jenifer – Jukebox Tour Samedi 6 décembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

75 € Carré or / 69 € Cat 1 / 59 € Cat 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T22:30:00

Fin : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T22:30:00

JUKE BOX TOUR Votre playlist, votre concert unique.

Après le lumineux et exaltant n°9 Tour, Jenifer revient sur scène pour partager un moment unique et intime autour de son répertoire avec JUKEBOX TOUR.

Et c’est vous qui choisissez la playlist!* Une expérience unique qui vous permettra de choisir parmi une large sélection de ses chansons celles qui seront interprétées sur scène chaque soir.

Comment ça marche ? Dès votre arrivée dans la salle, utilisez votre téléphone pour scanner le QR code du JUKE BOX TOUR et composez votre playlist parmi les titres proposés .

À quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira votre sélection coup de cœur. Votre concert deviendra un spectacle fait sur mesure, rien que pour vous.

*Le public pourra compléter une playlist pré définie

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 26 20 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0715/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0715&EventId=65&request=QcE+w0WHSuCxe7JGUFyvV4jmYjPN6c/PgA4GvZJHpBa//LeNXnwQTOQtr7VNwwx08CT84I0q3CmeAofV0d4d5g==&yymm=20251206 »}]

Concert variété française Jukebox Chanson Française