JENIN IMPRINTS, GAZA UN CORPS ET AUTRES TEXTES | ÉDITIONS COLOR GANG – PLAN B…, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

JENIN IMPRINTS, GAZA UN CORPS ET AUTRES TEXTES | ÉDITIONS COLOR GANG – PLAN B… Samedi 19 septembre, 17h30 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

➜ Lecture projection par la Pépinière Après demain

On a confié à l’équipe de la Pépinière Après demain des ouvrages des éditions Color Gang, Jenin imPrints de Raymond Prucher ou de Plan B Gaza un corps, Gaza encore pour une traversée de textes sur la Palestine.

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

➜ Lecture projection par la Pépinière Après demain

©Ph. Sabadie