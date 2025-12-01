JENNIFER Concert ASSOCIATION LA PALENE Rouillac

JENNIFER Concert ASSOCIATION LA PALENE Rouillac vendredi 12 décembre 2025.

ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac Charente

Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Jenifer
Vendredi 12 décembre à 20h30 au Vingt-Sept à Rouillac
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38 

English :

Jenifer
Friday, December 12, 8:30 p.m. at Le Vingt-Sept in Rouillac

German :

Jenifer
Freitag, den 12. Dezember um 20:30 Uhr im Vingt-Sept in Rouillac

Italiano :

Jenifer
Venerdì 12 dicembre alle 20.30 presso Le Vingt-Sept a Rouillac

Espanol :

Jenifer
Viernes 12 de diciembre a las 20.30 h en Le Vingt-Sept de Rouillac

