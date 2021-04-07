J’ENTENDS BATTRE MA PEUR Colonnes Blanquefort

de 20€ à 10€

Chair de poule et sueurs froides

Du noir, des fantômes, des araignées, des serpents, de l’avion, de la mort… Avec humour et autodérision, Titus, comédien et conteur, drôle et généreux, déroule la (vaste) liste de ses peurs, réelles et imaginaires. Les récits s’enchaînent autour de cette question : comment ce réflexe puissant parvient-il à la fois à nous sauver la vie et à brider nos élans, racornir nos pensées et fermer nos horizons ?

Entre vrais mensonges et fausses vérités, histoires loufoques et discours philosophique, Titus aborde la question de l’imagination sous tous les angles. Un spectacle seul en scène faisant la part belle aux portes qui grincent et au plancher qui craque.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/j_entends_battre_ma_peur.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

