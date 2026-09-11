J’entends des voix Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes
dimanche 15 novembre 2026 · Théâtre de La Montjoie · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
J’entends des voix
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
En scène par Manon Hatrisse
Jérôme a 35 ans, une guitare, un job pas très fun… Tout roule… jusqu’au soir où, sur un coup de folie, il avale un comprimé d’ecstasy.
Dès lors, plus rien ne tourne rond : Jérôme entend des voix. Plein de voix. Trop de voix.
Affolé, il débarque chez un psychanalyste un brin atypique, qui va l’aider à démêler ce joyeux capharnaüm intérieur.
Car ces voix ne sortent pas de nulle part : elles viennent de lui… et elles ont beaucoup à dire !
Heureusement, son psy a de l’humour. Et de la patience.
Une comédie déjantée et touchante sur ce qui se passe quand on commence à se parler…
Vraiment… .
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
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English : J’entends des voix
L’événement J’entends des voix Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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