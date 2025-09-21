JEP 120 ans du P’tit Train des Côtes du Nord Parc de Boutdeville Langueux

Parc de Boutdeville 1 Promenade Harel de la Noë Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

120 ANS DU P’TIT TRAIN DES CÔTES-DU-NORD

L’association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord commémore les 120 ans de l’arrivée du chemin de fer, venez nombreux !

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir une exposition exceptionnelle de matériel ferroviaire historique, de maquettes de ponts et de matériel à vapeur vive. Des films retraçant l’histoire du train des Côtes-du-Nord seront également projetés, accompagnés de conférences thématiques.

De nombreuses animations viendront rythmer l’événement jeux traditionnels en bois, structures gonflables, jeux de manœuvre sur réseau HO, atelier de construction en briques. Des véhicules anciens voitures et motos seront également présentés au public.

Des balades en poney, en calèche ou à bord des tramways de l’association seront proposées dans le parc. L’ambiance sera assurée par des démonstrations de danses bretonnes et de la musique pop tout au long de la journée.

Accès libre à l’événement.

Seules les activités suivantes seront payantes

Baptême poney 3 €

Tour de calèche 5 €

Tour de tramway (à partir de 2 ans) 2,50

Un espace restauration sera à disposition avec galettes-saucisses, crêpes et buvette. .

Parc de Boutdeville 1 Promenade Harel de la Noë Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

