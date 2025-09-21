JEP 20025 Déambulation et découverte de l’arboretum gallo-romain du Parc de la Rigolée avenue des Isles Avermes

JEP 20025 Déambulation et découverte de l’arboretum gallo-romain du Parc de la Rigolée avenue des Isles Avermes dimanche 21 septembre 2025.

JEP 20025 Déambulation et découverte de l’arboretum gallo-romain du Parc de la Rigolée

avenue des Isles Parc de la Rigolée Avermes Allier

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Au sein de l’arboretum gallo-romain du Parc de la Rigolée d’Avermes, la découverte des

sculptures d’acier inspirées par les figurines en terre blanche de l’Allier offre une

expérience éducative et culturelle de notre patrimoine régional.

avenue des Isles Parc de la Rigolée Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vieassociative@mairieavermes.fr

English :

In the Gallo-Roman arboretum of the Parc de la Rigolée d?Avermes, the discovery of the steel sculptures

steel sculptures inspired by the white clay figurines of the Allier region offers an

educational and cultural experience of our regional heritage.

German :

Im gallo-römischen Arboretum des Parc de la Rigolée in Avermes können Sie bei der Entdeckung der

stahlplastiken, die von den Figuren aus weißer Erde aus dem Allier inspiriert wurden, eine

die Ausstellung bietet eine pädagogische und kulturelle Erfahrung unseres regionalen Erbes.

Italiano :

Nell’arboreto gallo-romano del Parc de la Rigolée di Avermes, scoprite le sculture in acciaio

le sculture in acciaio ispirate alle statuette di argilla bianca della regione di Allier offrono un’esperienza educativa e culturale del nostro patrimonio regionale

un’esperienza educativa e culturale del nostro patrimonio regionale.

Espanol :

En el arboreto galo-romano del Parque de la Rigolée en Avermes, descubra las esculturas de acero

esculturas de acero inspiradas en las figuritas de arcilla blanca de la región de Allier ofrece una

experiencia educativa y cultural de nuestro patrimonio regional.

L’événement JEP 20025 Déambulation et découverte de l’arboretum gallo-romain du Parc de la Rigolée Avermes a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région