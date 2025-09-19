JEP 2025 30 min. d’arrêt à la gare de Felletin Felletin

JEP 2025 30 min. d’arrêt à la gare de Felletin

Avenue de la Gare Felletin Creuse

2025-09-19

La Gare de Felletin, réouverte en mars 2022, se transforme en un tiers-lieu vivant, pensé comme espace collectif et culturel. Fruit d’un long processus de réhabilitation collective, elle fait aujourd’hui la synthèse entre mémoire ferroviaire et vitalité contemporaine.

Lors de cette visite guidée de 30 minutes, vous découvrirez

– Comment l’architecture originale et les vestiges de l’activité ferroviaire (escalier, comptoir SNCF, peintures anciennes…) ont été soigneusement préservés

– la métamorphose du lieu en espace d’hospitalité, d’échanges et de pratiques salon convivial, café associatif, cantine, bureaux partagés, expositions, ateliers, et espaces de formation

– un projet collectif et territorial, impulsé par plusieurs associations locales .

Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 55 49 91

