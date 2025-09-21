JEP 2025 7 lieux, 7 personnages, 7 histoires… voir Montluçon autrement. Place Notre-Dame Montluçon

Place Notre-Dame Parvis Eglise Notre-Dame Montluçon Allier

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-21

De la rue Notre-Dame où est né Achille Allier en 1836, à l’avenue Marx Dormoy où est érigé le monument en l’hommage de sa mort en 1941 ; partez à la rencontre de 7 personnages, dont l’histoire personnelle se confond à celle de Montluçon.

Place Notre-Dame Parvis Eglise Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 19 37 04 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

From rue Notre-Dame, where Achille Allier was born in 1836, to avenue Marx Dormoy, where the monument to his death in 1941 stands, meet 7 characters whose personal stories are intertwined with those of Montluçon.

German :

Von der Rue Notre-Dame, wo Achille Allier 1836 geboren wurde, bis zur Avenue Marx Dormoy, wo ein Denkmal zu Ehren seines Todes im Jahr 1941 errichtet wurde; gehen Sie auf die Suche nach sieben Persönlichkeiten, deren persönliche Geschichte sich mit der von Montluçon vermischt.

Italiano :

Da rue Notre-Dame, dove Achille Allier nacque nel 1836, a avenue Marx Dormoy, dove si trova il monumento alla sua morte nel 1941, incontriamo 7 persone le cui storie personali si intrecciano con quelle di Montluçon.

Espanol :

Desde la calle Notre-Dame, donde nació Achille Allier en 1836, hasta la avenida Marx Dormoy, donde se alza el monumento a su muerte en 1941, conozca a 7 personas cuyas historias personales se entrelazan con las de Montluçon.

