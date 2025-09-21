JEP 2025 A Blanquefort-sur-Briolance Blanquefort-sur-Briolance

Saint-Chaliès Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne

La commune de Blanquefort-sur-Briolance vous propose divers animation à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

– Balade quiz 5 km parcours découverte accompagné de lamas départ 9h45

– Exposition BIFACE, emblème et pierre de mémoire, Laurent Coulonges, un bien curieux Notaire

– Démonstrations des métiers de Forgeron, vannier, cordelier…

– Conférence à 16h Préhistoire en Haute Vallée de la Lède animée par Alain Turq, conservateur en chef du patrimoine, Conservateur du musée de Sauveterre-la-Lémance, Chercheur rattaché au laboratoire PACEA de l’Université de Bordeaux

Petite restauration à midi, buvette. .

Saint-Chaliès Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 84 04

English : JEP 2025 A Blanquefort-sur-Briolance

The town of Blanquefort-sur-Briolance offers various activities for the European Heritage Days.

German : JEP 2025 A Blanquefort-sur-Briolance

Die Gemeinde Blanquefort-sur-Briolance bietet Ihnen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes verschiedene Animationen an.

Italiano :

Il comune di Blanquefort-sur-Briolance sta organizzando una serie di eventi in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol : JEP 2025 A Blanquefort-sur-Briolance

El municipio de Blanquefort-sur-Briolance organiza diversos actos con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

