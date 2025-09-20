JEP 2025 à Écurat Ancienne forge Écurat
JEP 2025 à Écurat Ancienne forge Écurat samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 à Écurat
Ancienne forge 16 rue du Centre Écurat Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite de l’ancienne forge
.
Ancienne forge 16 rue du Centre Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 20 13 36
English :
Visit the old forge
German :
Besichtigung der alten Schmiede
Italiano :
Visita all’antica fucina
Espanol :
Visita a la antigua fragua
L’événement JEP 2025 à Écurat Écurat a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge