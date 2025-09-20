JEP 2025 à Écurat Ancienne forge Écurat

JEP 2025 à Écurat

Ancienne forge 16 rue du Centre Écurat Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite de l’ancienne forge

Ancienne forge 16 rue du Centre Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 20 13 36

English :

Visit the old forge

German :

Besichtigung der alten Schmiede

Italiano :

Visita all’antica fucina

Espanol :

Visita a la antigua fragua

L’événement JEP 2025 à Écurat Écurat a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge