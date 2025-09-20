JEP 2025 À la ferme d’Estrade ferme d’Estrade Penne-d’Agenais

JEP 2025 À la ferme d’Estrade ferme d’Estrade Penne-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 À la ferme d’Estrade

ferme d’Estrade 1062 route de Catus de Bajol Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

ferme d’Estrade 1062 route de Catus de Bajol Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 60 79 70

English : JEP 2025 À la ferme d’Estrade

Come and visit our farm and discover how ducks are raised, force-fed and processed!

Activities & Events on the Open House program

Guided tours

Tastings

German : JEP 2025 À la ferme d’Estrade

Besuchen Sie unseren Betrieb und erfahren Sie mehr über die Aufzucht, das Stopfen und die Verarbeitung von Enten!

Aktivitäten & Animationen am Tag der offenen Tür

Geführte Besichtigungen

Verkostungen

Italiano :

Venite a visitare la nostra fattoria e scoprite come vengono allevate, alimentate e lavorate le anatre!

Attività ed eventi nel programma della giornata aperta

Visite guidate

Degustazioni

Espanol : JEP 2025 À la ferme d’Estrade

Venga a visitar nuestra granja y descubra cómo se crían, alimentan y procesan los patos

Actividades y eventos del programa de puertas abiertas

Visitas guiadas

Degustaciones

