JEP 2025 À la ferme d’Estrade ferme d’Estrade Penne-d’Agenais

JEP 2025 À la ferme d’Estrade
ferme d'Estrade 1062 route de Catus de Bajol Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Venez visiter notre exploitation et découvrir l’élevage, le gavage et la transformation des canards !
Activités & Animations au programme des portes ouvertes
Visites guidées
Dégustations
ferme d’Estrade 1062 route de Catus de Bajol Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 60 79 70
English : JEP 2025 À la ferme d’Estrade
Come and visit our farm and discover how ducks are raised, force-fed and processed!
Activities & Events on the Open House program
Guided tours
Tastings
German : JEP 2025 À la ferme d’Estrade
Besuchen Sie unseren Betrieb und erfahren Sie mehr über die Aufzucht, das Stopfen und die Verarbeitung von Enten!
Aktivitäten & Animationen am Tag der offenen Tür
Geführte Besichtigungen
Verkostungen
Italiano :
Venite a visitare la nostra fattoria e scoprite come vengono allevate, alimentate e lavorate le anatre!
Attività ed eventi nel programma della giornata aperta
Visite guidate
Degustazioni
Espanol : JEP 2025 À la ferme d’Estrade
Venga a visitar nuestra granja y descubra cómo se crían, alimentan y procesan los patos
Actividades y eventos del programa de puertas abiertas
Visitas guiadas
Degustaciones
