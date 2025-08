JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES ALEXIS VICENTE Béziers

Place Saint-Aphrodise Béziers

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Alexis Vicente, artiste d’art brut, compose un univers fantasque à partir de matériaux recyclés. Dessins, peintures et sculptures donnent vie à sa famille imaginaire.

Dans la basilique Saint-Aphrodise, l’artiste plasticien Alexis Vicente, figure de l’art brut, dévoile un monde singulier peuplé de personnages récurrents. Ces êtres, issus de son imaginaire, prennent vie dans ses dessins, tableaux et sculptures, réalisés à partir de matériaux recyclés, de couches de colle, de peinture et de vernis.

Son univers, à la fois fantasque, poétique et déroutant, questionne notre regard sur la création. L’artiste proposera également des démonstrations en direct, mêlant peinture et sculpture sous les yeux des visiteurs.

Entrée libre. .

Place Saint-Aphrodise Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Art brut artist Alexis Vicente creates a whimsical universe from recycled materials. Drawings, paintings and sculptures bring his imaginary family to life.

German :

Alexis Vicente, ein Künstler der Art Brut, stellt aus recycelten Materialien ein fantasievolles Universum zusammen. Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen erwecken seine imaginäre Familie zum Leben.

Italiano :

Alexis Vicente, artista outsider, crea un universo stravagante con materiali riciclati. Disegni, dipinti e sculture danno vita alla sua famiglia immaginaria.

Espanol :

Alexis Vicente, artista outsider, crea un universo caprichoso a partir de materiales reciclados. Dibujos, pinturas y esculturas dan vida a su familia imaginaria.

