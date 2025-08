JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES ATELIER DES 5 SENS Béziers

140 bis Route de Bédarieux Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’Atelier des 5 Sens® mêle création artistique en direct, dégustation de vins locaux et immersion sensorielle. Un rendez-vous unique entre art, terroir et émotions.

L’Atelier des 5 Sens® est un nouveau centre d’arts dédié à la création contemporaine et à l’expérimentation sensorielle. Il accueille des artistes en résidence et propose un temps fort à la croisée de l’art, du terroir et des émotions.

Les visiteurs pourront découvrir une exposition collective des artistes résidents, assister à des performances immersives avec créations en direct, et partager un moment convivial autour de dégustations de vins locaux, en présence des vignerons.

Parmi les temps forts une œuvre monumentale réalisée en live par Olivier Toma, et un défi lancé aux artistes par une viticultrice locale imaginer l’étiquette de sa prochaine cuvée.

Entrée libre. .

140 bis Route de Bédarieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 68 54 72 12

English :

L’Atelier des 5 Sens® combines live artistic creation, local wine tasting and sensory immersion. A unique encounter between art, terroir and emotion.

German :

Das Atelier des 5 Sens® verbindet künstlerische Live-Kreationen mit der Verkostung von lokalen Weinen und dem Eintauchen in die Sinne. Ein einzigartiges Treffen zwischen Kunst, Terroir und Emotionen.

Italiano :

L’Atelier des 5 Sens® combina creazione artistica dal vivo, degustazione di vini locali e immersione sensoriale. Un incontro unico tra arte, territorio ed emozione.

Espanol :

El Atelier des 5 Sens® combina la creación artística en directo, la degustación de vinos locales y la inmersión sensorial. Un encuentro único entre arte, terruño y emoción.

