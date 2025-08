JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES GELLY Béziers

JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES GELLY Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES GELLY

13 Rue Casimir Péret Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Depuis 60 ans, Gelly explore une peinture figurative riche et sensible. Un univers polymorphe, entre tradition et expression personnelle. Créations en direct à découvrir.

Peintre depuis plus de 60 ans, Gelly a exploré une multitude de sujets et de techniques, développant un univers artistique varié, entre figuration classique et approche plus libre. Son œuvre, profondément figurative, reflète autant ses propres questionnements que ceux que nous partageons tous.

Ses tableaux expriment un regard personnel sur le monde, porté par une grande sensibilité et une diversité de styles.

Des créations en direct viendront ponctuer cette rencontre avec un artiste aux multiples facettes.

Retrouvez le dimanche de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30 Happening! créations en direct. .

13 Rue Casimir Péret Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 81 41 64 98

English :

For 60 years, Gelly has explored a rich, sensitive figurative style. A polymorphous universe, between tradition and personal expression. Live creations to discover.

German :

Seit 60 Jahren erforscht Gelly eine reiche und sensible figurative Malerei. Ein polymorphes Universum zwischen Tradition und persönlichem Ausdruck. Live-Kreationen zu entdecken.

Italiano :

Da 60 anni Gelly esplora uno stile figurativo ricco e sensibile. Un universo polimorfo, tra tradizione ed espressione personale. Creazioni vive da scoprire.

Espanol :

Desde hace 60 años, Gelly explora un estilo figurativo rico y sensible. Un universo polimorfo, entre tradición y expresión personal. Creaciones vivas por descubrir.

L’événement JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES GELLY Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE