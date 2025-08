JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES QUERVAL Béziers

69 Ancienne Route de Bédarieux Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Querval peint pour transmettre l’amour de l’art. Aquarelle et pastel servent une œuvre sensible, qu’elle partage avec passion. Atelier peinture pour enfants proposé sur place.

Pour Querval, la peinture et l’écriture sont les gardiennes du temps. Peindre devient un acte de transmission, une manière d’éveiller chez les générations futures le désir de création. Initiée très tôt aux arts plastiques, elle privilégie l’aquarelle et le pastel pour donner vie à son univers sensible.

Passionnée et généreuse, l’artiste aime partager son parcours et ses rencontres artistiques avec le public.

Un atelier de peinture destiné aux enfants est également proposé, pour un moment d’échange et de découverte autour de la création. .

69 Ancienne Route de Bédarieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 83 61 45 98

English :

Querval paints to pass on her love of art. Watercolor and pastel serve a sensitive body of work, which she shares with passion. Painting workshop for children on site.

German :

Querval malt, um die Liebe zur Kunst weiterzugeben. Aquarell und Pastell dienen einem sensiblen Werk, das sie mit Leidenschaft teilt. Ein Malatelier für Kinder wird vor Ort angeboten.

Italiano :

Querval dipinge per trasmettere il suo amore per l’arte. L’acquerello e il pastello costituiscono un’opera sensibile che condivide con passione. Laboratorio di pittura per bambini disponibile in loco.

Espanol :

Querval pinta para transmitir su amor por el arte. La acuarela y el pastel conforman una obra sensible que comparte con pasión. Taller de pintura para niños disponible in situ.

