JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES YVES MARCEROU Béziers

JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES YVES MARCEROU Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES YVES MARCEROU

10 Avenue Émile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’artiste explore mythes et mémoire à travers des œuvres textiles entre abstraction et silhouettes humaines. Un tirage au sort offre la chance de gagner un dessin original.

Après avoir exploré les écritures et idéogrammes antiques, l’artiste oriente ses recherches vers les grands mythes, mêlant mémoire et traces du passé. Ses œuvres contemporaines, souvent sur textile, alternent formes abstraites et silhouettes humaines, révélant une mythologie originelle. Un tirage au sort permettra de remporter un dessin de l’artiste. .

10 Avenue Émile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 39 02 28

English :

The artist explores myths and memory through textile works that combine abstraction and human silhouettes. A prize draw offers the chance to win an original drawing.

German :

Die Künstlerin erforscht Mythen und Erinnerungen in ihren Textilarbeiten zwischen Abstraktion und menschlichen Silhouetten. Bei einer Verlosung haben Sie die Chance, eine Originalzeichnung zu gewinnen.

Italiano :

L’artista esplora i miti e la memoria attraverso opere tessili a metà tra l’astrazione e le sagome umane. Un’estrazione a premi offre la possibilità di vincere un disegno originale.

Espanol :

La artista explora los mitos y la memoria a través de obras textiles que se sitúan entre la abstracción y las siluetas humanas. Un sorteo ofrece la posibilidad de ganar un dibujo original.

L’événement JEP 2025 À LA RENCONTRE DES ARTISTES YVES MARCEROU Béziers a été mis à jour le 2025-08-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE