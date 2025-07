JEP 2025 À LA RENCONTRE DU PÈRE GAILHAC Béziers

JEP 2025 À LA RENCONTRE DU PÈRE GAILHAC Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 À LA RENCONTRE DU PÈRE GAILHAC

6 Rue Gayon Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez la vie du Père Gailhac et l’histoire de sa congrégation dans deux salles du Bon Pasteur, avec les sœurs et bénévoles pour vous accompagner.

Né à Béziers, le Père Jean Gailhac est le fondateur de la congrégation des religieuses du Sacré-Cœur de Marie, toujours active aujourd’hui. Dans la maison du « Bon Pasteur », deux salles retracent sa vie, son œuvre et l’histoire de la communauté. Une plongée dans le patrimoine religieux de la ville.

Visites accompagnées par les sœurs de la Congrégation et des bénévoles laïcs. .

6 Rue Gayon Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Discover the life of Father Gailhac and the history of his congregation in two rooms of the Good Shepherd, with the sisters and volunteers to accompany you.

German :

Entdecken Sie das Leben von Pater Gailhac und die Geschichte seiner Kongregation in zwei Räumen des Bon Pasteur, wobei Sie von den Schwestern und Freiwilligen begleitet werden.

Italiano :

Scoprite la vita di Padre Gailhac e la storia della sua congregazione in due sale del Bon Pasteur, con le suore e i volontari a disposizione per guidarvi.

Espanol :

Descubra la vida del padre Gailhac y la historia de su congregación en dos salas del Bon Pasteur, con las hermanas y los voluntarios que le guiarán.

L’événement JEP 2025 À LA RENCONTRE DU PÈRE GAILHAC Béziers a été mis à jour le 2025-07-27 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE