JEP 2025 à l’Étang Neuf Saint-Connan Saint-Connan

Saint-Connan Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Voici le programme des journées du patrimoine au Pôle de l’Étang-Neuf les 20 et 21 septembre 2025

Animations à l’Etang-Neuf

– Atelier de peinture Portes ouvertes de l’atelier de peinture

Présentation des stages et des activités artistiques proposées tout au long de l’année, présentation des artistes intervenant à l’atelier.

Samedi 20 et et dimanche 21 septembre

14h-18h

Accès libre et gratuit

– Galerie Livandour

Exposition Livres d’artistes et gravures

Exposition des travaux de gravure réalisés lors des ateliers de l’artiste graveur Serg Gicquel à l’Etang-Neuf.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

14h-18h

Accès libre et gratuit

– Musée de la Résistance en Argoat

Présentation des nouvelles acquisitions du musée

Dimanche 21 septembre

Toutes les demi-heures à partir de 14h30. Dernière présentation à 17h.

Gratuit

Ouverture du musée avec tarif unique exposition permanente et exposition Résistantes en Bretagne 1940-1944

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

14h-18h

3 € tarif unique

Le musée de la Résistance en Argoat, l’Atelier de peinture et la galerie Livandour sont réunis au Pôle de l’Etang neuf. .

Saint-Connan Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

