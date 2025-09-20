JEP 2025 à l’Étang Neuf Saint-Connan Saint-Connan
JEP 2025 à l’Étang Neuf Saint-Connan Saint-Connan samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 à l’Étang Neuf
Saint-Connan Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Voici le programme des journées du patrimoine au Pôle de l’Étang-Neuf les 20 et 21 septembre 2025
Animations à l’Etang-Neuf
– Atelier de peinture Portes ouvertes de l’atelier de peinture
Présentation des stages et des activités artistiques proposées tout au long de l’année, présentation des artistes intervenant à l’atelier.
Samedi 20 et et dimanche 21 septembre
14h-18h
Accès libre et gratuit
– Galerie Livandour
Exposition Livres d’artistes et gravures
Exposition des travaux de gravure réalisés lors des ateliers de l’artiste graveur Serg Gicquel à l’Etang-Neuf.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
14h-18h
Accès libre et gratuit
– Musée de la Résistance en Argoat
Présentation des nouvelles acquisitions du musée
Dimanche 21 septembre
Toutes les demi-heures à partir de 14h30. Dernière présentation à 17h.
Gratuit
Ouverture du musée avec tarif unique exposition permanente et exposition Résistantes en Bretagne 1940-1944
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
14h-18h
3 € tarif unique
Le musée de la Résistance en Argoat, l’Atelier de peinture et la galerie Livandour sont réunis au Pôle de l’Etang neuf. .
Saint-Connan Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
