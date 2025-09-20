JEP 2025 à Rostrenen Rostrenen Rostrenen

Rostrenen

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

À Rostrenen

Samedi et dimanche 10h-17h

Collégiale Notre Dame du Roncier, XIVè-XIXsiècle, porche CMH, vitraux, peintures, fontaine sacrée CMH

Chapelle Lokmaria, XVè siècle, IMH, dédiée à ND de la joie.

Chapelle St Jacques, XVIè siècle, statue St Pierre et St Paul, cimetière ou a été inhumé Philoména Cadoret, poétesse bretonne.

Ancienne maison, 10 r de verdun (1665). S/D 14h-18h

Explication sur la restauration d’une maison à pan de bois.

– Dimanche 15h Concert du duo Green Glaz de harpe & chants (breton-irlandais), à la chapelle de Lokmaria

– Dimanche 17h Spectacle “c’est quoi ce Bean’s” au Square de la fontaine D/17h .

Org. Mairie de Rostrenen .

Rostrenen Chapelle Lokmaria Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

