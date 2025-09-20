JEP 2025 à Rostrenen Rostrenen Rostrenen
JEP 2025 à Rostrenen Rostrenen Rostrenen samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 à Rostrenen
Rostrenen Chapelle Lokmaria Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
À Rostrenen
Samedi et dimanche 10h-17h
Collégiale Notre Dame du Roncier, XIVè-XIXsiècle, porche CMH, vitraux, peintures, fontaine sacrée CMH
Chapelle Lokmaria, XVè siècle, IMH, dédiée à ND de la joie.
Chapelle St Jacques, XVIè siècle, statue St Pierre et St Paul, cimetière ou a été inhumé Philoména Cadoret, poétesse bretonne.
Ancienne maison, 10 r de verdun (1665). S/D 14h-18h
Explication sur la restauration d’une maison à pan de bois.
– Dimanche 15h Concert du duo Green Glaz de harpe & chants (breton-irlandais), à la chapelle de Lokmaria
– Dimanche 17h Spectacle “c’est quoi ce Bean’s” au Square de la fontaine D/17h .
Org. Mairie de Rostrenen .
Rostrenen Chapelle Lokmaria Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP 2025 à Rostrenen Rostrenen a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh