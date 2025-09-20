JEP 2025 Abbaye aux Dames Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Partez à l’exploration des bâtiments conventuels de l’abbaye et notamment de chambres et de salles habituellement inaccessibles au public. Profitez aussi de voyages et de siestes sonores, d’audioguides, d’un jeu de piste et du carrousel musical.

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Explore the abbey’s conventual buildings, including rooms and halls usually inaccessible to the public. Take advantage of sound journeys and siestas, audio guides, a treasure hunt and the musical carousel.

German :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Klostergebäude der Abtei und insbesondere durch Zimmer und Säle, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Genießen Sie auch Klangreisen und Klangschläfchen, Audioguides, eine Schnitzeljagd und das Musikkarussell.

Italiano :

Esplorate gli edifici conventuali dell’abbazia, in particolare le stanze e le sale solitamente inaccessibili al pubblico. Potrete anche godervi viaggi e sieste audio, audioguide, una caccia al tesoro e la giostra musicale.

Espanol :

Explore los edificios conventuales de la abadía y, en particular, las salas y salones habitualmente inaccesibles al público. También podrá disfrutar de recorridos y siestas sonoras, audioguías, una búsqueda del tesoro y el carrusel musical.

