JEP 2025 ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois vendredi 19 septembre 2025.

Place de l’Église Caunes-Minervois Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

L’abbaye de Caunes-Minervois se raconte…

De l’église carolingienne à l’édifice d’aujourd’hui

Remontez le fil des siècles à travers l’histoire passionnante de l’abbaye de Caunes-Minervois, témoin privilégié des bouleversements religieux, architecturaux et politiques de la région.

Une épopée historique

De l’église primitive carolingienne aux grands chantiers romans des XI?–XII? siècles (abside, absidioles, transept, chœur, chevet, tours)

Les ajouts gothiques des XIIIe–XIVe siècles (nef, porche)

Le rôle de Jean d’Alibert (1598–1626), abbé et promoteur des marbres de Caunes, bâtisseur du logis abbatial et d’un hôtel particulier remarquable au cœur du village

Au XVIIe siècle, rattachement à la Congrégation de Saint-Maur et grands travaux de réorganisation monastique nouveaux bâtiments, rehaussement du sol de l’abbaye

À la Révolution française suppression des ordres religieux, dissolution du monastère. L’église abbatiale, tout juste restaurée, est sauvée par les habitants qui en font leur lieu de culte, tandis que l’ancienne église paroissiale Saint-Genès est vendue comme carrière de pierres.

Une visite incontournable pour découvrir la richesse et la complexité de ce haut lieu du patrimoine régional.

Horaires des visites guidées départs à 10h30 et 15h

Visite libre possible avec une application numérique.

Place de l’Église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44

English :

The story of Caunes-Minervois Abbey?

From the Carolingian church to today?s building

Travel back through the centuries to discover the fascinating history of Caunes-Minervois Abbey, a privileged witness to the region?s religious, architectural and political upheavals.

A historical epic

From the primitive Carolingian church to the great Romanesque works of the 11th and 12th centuries (apse, apsidioles, transept, choir, chevet, towers)

Gothic additions of the 13th-14th centuries (nave, porch)

The role of Jean d’Alibert (1598?1626), abbot and promoter of the Caunes marbles, builder of the abbot?s residence and a remarkable town house in the heart of the village

In the 17th century, the abbey became part of the Congrégation de Saint-Maur and underwent major monastic reorganization: new buildings, raising of the abbey?s ground level

French Revolution: suppression of religious orders, dissolution of the monastery. The abbey church, just restored, was saved by the local inhabitants, who made it their place of worship, while the former parish church of Saint-Genès was sold as a stone quarry.

A must-see tour to discover the richness and complexity of this important regional heritage site.

Guided tour times: departures at 10:30 and 15:00

Self-guided tours available with a digital application.

German :

Die Abtei von Caunes-Minervois wird erzählt?

Von der karolingischen Kirche zum heutigen Gebäude

Die Abtei von Caunes-Minervois ist ein spannendes Beispiel für die religiösen, architektonischen und politischen Umwälzungen in der Region.

Ein historisches Epos

Von der karolingischen Urkirche zu den großen romanischen Bauvorhaben des 11. und 12. Jahrhunderts (Apsis, Apsis, Querschiff, Chor, Kopfende, Türme)

Die gotischen Ergänzungen des 13. und 14. Jahrhunderts (Kirchenschiff, Vorhalle)

Die Rolle von Jean d’Alibert (1598?1626), Abt und Förderer des Marmors von Caunes, Erbauer des Abteigebäudes und eines bemerkenswerten Herrenhauses im Herzen des Dorfes

Jahrhundert, Anschluss an die Kongregation von Saint-Maur und große Arbeiten zur klösterlichen Neuorganisation: neue Gebäude, Erhöhung des Abteibodens

Während der Französischen Revolution: Aufhebung der religiösen Orden, Auflösung des Klosters. Die gerade erst restaurierte Abteikirche wird von den Einwohnern gerettet und als Gotteshaus genutzt, während die ehemalige Pfarrkirche Saint-Genès als Steinbruch verkauft wird.

Ein unumgänglicher Besuch, um den Reichtum und die Komplexität dieses wichtigen Ortes des regionalen Kulturerbes zu entdecken.

Öffnungszeiten der Führungen: Abfahrt um 10:30 und 15:00 Uhr

Freie Besichtigung möglich mit einer digitalen Anwendung.

Italiano :

La storia dell’Abbazia di Caunes-Minervois?

Dalla chiesa carolingia all’edificio odierno

Un viaggio a ritroso nei secoli per scoprire l’affascinante storia dell’Abbazia di Caunes-Minervois, testimone degli sconvolgimenti religiosi, architettonici e politici della regione.

Un’epopea storica:

Dalla primitiva chiesa carolingia alle grandi opere romaniche dell’XI e XII secolo (abside, absidiole, transetto, coro, chevet, torri)

Le aggiunte gotiche dei secoli XIII-XIV (navata, portico)

Il ruolo di Jean d’Alibert (1598-1626), abate e promotore dei marmi di Caunes, costruttore della residenza dell’abate e di una notevole casa di città nel cuore del villaggio

Nel XVII secolo, l’abbazia entrò a far parte della Congregazione di Saint-Maur e furono realizzati importanti lavori di riorganizzazione monastica: nuovi edifici, innalzamento del pavimento dell’abbazia, ecc

La Rivoluzione francese: soppressione degli ordini religiosi, scioglimento del monastero. La chiesa abbaziale, appena restaurata, fu salvata dalla popolazione locale, che ne fece il proprio luogo di culto, mentre l’ex chiesa parrocchiale di Saint-Genès fu venduta come cava di pietra.

Una visita imperdibile per scoprire la ricchezza e la complessità di questo importante patrimonio regionale.

Orari delle visite guidate: partenze alle 10.30 e alle 15.00

Visite autoguidate disponibili con un’applicazione digitale.

Espanol :

La historia de la abadía de Caunes-Minervois?

De la iglesia carolingia al edificio actual

Viaje a través de los siglos y descubra la fascinante historia de la abadía de Caunes-Minervois, testigo de los avatares religiosos, arquitectónicos y políticos de la región.

Una epopeya histórica

De la primitiva iglesia carolingia a las grandes obras románicas de los siglos XI y XII (ábside, absidiolos, crucero, coro, cabecera, torres)

Los añadidos góticos de los siglos XIII-XIV (nave, pórtico)

El papel de Jean d’Alibert (1598?1626), abad y promotor de los mármoles de Caunes, constructor de la residencia abacial y de una notable casa urbana en el corazón del pueblo

En el siglo XVII, la abadía pasa a formar parte de la Congregación de Saint-Maur y se llevan a cabo importantes obras de reorganización monástica: nuevos edificios, elevación del suelo de la abadía, etc

Revolución Francesa: supresión de las órdenes religiosas, disolución del monasterio. La iglesia abacial, que acababa de ser restaurada, fue salvada por la población local, que la convirtió en su lugar de culto, mientras que la antigua iglesia parroquial de Saint-Genès fue vendida como cantera de piedra.

Una visita imprescindible para descubrir la riqueza y la complejidad de este importante patrimonio regional.

Horarios de las visitas guiadas: salidas a las 10.30 y a las 15.00 h

Visitas autoguiadas disponibles con una aplicación digital.

