JEP 2025 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire

JEP 2025 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE

Rampe de l’église Saint-Hilaire Aude

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visites libres en autonomie avec documents, panneaux, parcours audio-guidé via l’application Pays Cathare le guide ; jeu de piste à faire en famille, « le Secret de la Blanquette ».

Sur le parcours, expositions de B’Eye Jaël (photographies) et de Fanette Bruel (séries photographiques « Etre arbre » et « Echos du passé, les traces du camp de Rivesaltes »).

.

Rampe de l’église Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 4 68 69 62 76 abbaye@saint-hilaire-aude.fr

English :

Self-guided tours with documents, panels, audio-guided tour via the Pays Cathare le guide app; family treasure hunt, « Le Secret de la Blanquette ».

Along the way, exhibitions by B’Eye Jaël (photography) and Fanette Bruel (photographic series: « Etre arbre » and « Echos du passé, les traces du camp de Rivesaltes »).

German :

Freie Besichtigungen in Eigenregie mit Dokumenten, Schildern, Audioführung über die App Pays Cathare le guide; Schnitzeljagd für die ganze Familie, « Le Secret de la Blanquette ».

Auf dem Rundgang Ausstellungen von B’Eye Jaël (Fotografien) und Fanette Bruel (Fotoserien: « Etre arbre » und « Echos du passé, les traces du camp de Rivesaltes »).

Italiano :

Visite autoguidate con documenti, cartelli e audioguida tramite l’app Pays Cathare le guide; una caccia al tesoro per famiglie, « Le Secret de la Blanquette ».

Lungo il percorso, mostre di B’Eye Jaël (fotografia) e Fanette Bruel (serie fotografiche: « Etre arbre » e « Echos du passé, les traces du camp de Rivesaltes »).

Espanol :

Visitas autoguiadas con documentos, señales y una audioguía a través de la app Pays Cathare le guide; una búsqueda del tesoro en familia, « Le Secret de la Blanquette ».

A lo largo del recorrido, exposiciones de B’Eye Jaël (fotografía) y Fanette Bruel (series fotográficas: « Etre arbre » y « Echos du passé, les traces du camp de Rivesaltes »).

L’événement JEP 2025 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-01 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin