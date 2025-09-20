JEP 2025 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE Lagrasse

JEP 2025 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE Lagrasse samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE

4 Rive Gauche Lagrasse Aude

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

L’Abbaye ouvre ses portes à tarif réduit !

Pour découvrir les recoins les plus secrets des lieux, demandez la visite commentée, elle aussi à tarif réduit !

Horaires visite commentée 15h.

.

4 Rive Gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 43 15 99 contact@lesartsdelire.fr

English :

European Heritage Days 2025

The Abbey opens its doors at a reduced rate!

To discover the most secret corners of the site, ask for a guided tour, also at a reduced rate!

Guided tour times: 3pm.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Die Abtei öffnet ihre Pforten zu ermäßigten Preisen!

Um die geheimsten Winkel des Ortes zu entdecken, fragen Sie nach der kommentierten Führung, die ebenfalls zu einem ermäßigten Preis angeboten wird!

Öffnungszeiten der kommentierten Besichtigung: 15 Uhr.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

L’Abbazia apre le sue porte a tariffa ridotta!

Per scoprire gli angoli più segreti del sito, richiedete la visita guidata, anch’essa a tariffa ridotta!

Orari della visita guidata: ore 15.00.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

¡La Abadía abre sus puertas a precio reducido!

Para descubrir los rincones más secretos del recinto, solicite la visita guiada, ¡también con tarifa reducida!

Horario de la visita guiada: 15:00 h.

L’événement JEP 2025 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE Lagrasse a été mis à jour le 2025-09-04 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois