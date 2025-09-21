JEP 2025 Animation musicale par le duo violoncelle/euphonium de Camille et Arnaud Falipou Musée de l’Opéra de Vichy Vichy

Musée de l’Opéra de Vichy 16 rue du maréchal Foch Vichy Allier

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de l’Opéra de Vichy propose une animation musicale au cœur de l’exposition « Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français », par le duo de Camille et Arnaud Falipou.

Musée de l’Opéra de Vichy 16 rue du maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 48 20 musee.opera.vichy@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, the Musée de l’Opéra de Vichy is offering musical entertainment at the heart of the « Faites vos jeux! Musical life in French casinos », by the duo Camille and Arnaud Falipou.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet das Opernmuseum Vichy eine musikalische Unterhaltung im Herzen der Ausstellung « Faites vos jeux! Das musikalische Leben in den französischen Kasinos » durch das Duo Camille und Arnaud Falipou.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée de l’Opéra di Vichy propone un intrattenimento musicale nel cuore della mostra « Faites vos jeux! La vita musicale nei casinò francesi », realizzata dal duo Camille e Arnaud Falipou.

Espanol :

¡En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de la Ópera de Vichy propone animaciones musicales en torno a la exposición « Faites vos jeux! La vida musical en los casinos franceses », del dúo Camille y Arnaud Falipou.

