JEP 2025 Archives et réserve patrimoniale de la médiathèque Espace Boris Vian Montluçon

JEP 2025 Archives et réserve patrimoniale de la médiathèque

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Visitez la réserve patrimoniale de la médiathèque et des archives municipales et découvrez les coulisses de ces lieux.

Sur inscription.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 c.urdician@mairie-montlucon.fr

English :

Visit the heritage reserve of the media library and municipal archives and discover what goes on behind the scenes.

Registration required.

German :

Besuchen Sie die Patrimonialreserve der Mediathek und des Stadtarchivs und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen dieser Orte.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Visitate la riserva del patrimonio della mediateca e dell’archivio comunale e scoprite cosa succede dietro le quinte.

È necessaria la registrazione.

Espanol :

Visite la reserva patrimonial de la mediateca y los archivos municipales y descubra lo que ocurre entre bastidores.

Inscripción obligatoria.

