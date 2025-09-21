JEP 2025 ARQUES Arques
Arques Aude
Début : 2025-09-21 13:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la Maison de Déodat Roché et l’église Saint Anne entrée libre.
Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 82 87
English :
During the European Heritage Days, visit the Maison de Déodat Roché and the church of Saint Anne: free admission.
German :
Besuchen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes das Haus von Déodat Roché und die Kirche Saint Anne: Eintritt frei.
Italiano :
Durante le Giornate Europee del Patrimonio, visitate la Maison de Déodat Roché e la chiesa di Sant’Anna: ingresso gratuito.
Espanol :
Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a visitar la Maison de Déodat Roché y la iglesia de Santa Ana: entrada gratuita.
