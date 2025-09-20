JEP 2025 Atelier architecture en pop-up Les Bains-Douches Montluçon

Les Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Atelier architecture en pop-up, à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. Réservation obligatoire.
Les Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 11  mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

Pop-up architecture workshop, ages 7 and up, accompanied by an adult. Reservations required.

German :

Pop-up-Architektur-Workshop, ab 7 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di architettura pop-up per bambini dai 7 anni in su, accompagnati da un adulto. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Taller de arquitectura pop-up para niños a partir de 7 años, acompañados de un adulto. Imprescindible reservar.

