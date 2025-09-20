JEP 2025 Atelier casque réalité virtuelle sur le thème du patrimoine Médiathèque Boris-Vian Espace Boris Vian Montluçon

Médiathèque Boris-Vian Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

2025-09-20 14:30:00

2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Venez essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition par les bibliothécaires et vivez une expérience immersive en trois dimensions voyagez à l'autre bout de la terre ou créez vos propres œuvres d'art. Dès 13 ans, sur réservation.

Médiathèque Boris-Vian Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English:

Come and try out the VR (virtual reality) headsets provided by the librarians and enjoy an immersive three-dimensional experience: travel to the other side of the world or create your own works of art. Ages 13 and up, booking required.

German:

Probieren Sie die VR-Headsets (Virtual Reality) aus, die Ihnen von den Bibliothekaren zur Verfügung gestellt werden, und erleben Sie eine immersive dreidimensionale Erfahrung: Reisen Sie ans andere Ende der Welt oder erschaffen Sie Ihre eigenen Kunstwerke. Ab 13 Jahren, mit Reservierung.

Italiano:

Venite a provare le cuffie VR (realtà virtuale) fornite dai bibliotecari e godetevi un'esperienza tridimensionale immersiva: viaggiate dall'altra parte del mondo o create le vostre opere d'arte. Dai 13 anni in su, prenotazione obbligatoria.

Espanol:

Ven a probar los auriculares VR (realidad virtual) proporcionados por los bibliotecarios y disfruta de una experiencia tridimensional inmersiva: viaja al otro lado del mundo o crea tus propias obras de arte. A partir de 13 años, previa reserva.

