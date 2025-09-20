JEP 2025 Atelier créatif « les phares de la Côte-d’Emeraude » Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:15:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Jeunes Pousses de la Brousse vous propose de célébrer l’architecture en réalisant une peinture sur une tasse en porcelaine, inspirée par les phares emblématiques de la Côte d’émeraude qui s’étend du phare du Cap Fréhel au phare de la Pierre-de-Herpin, à la Pointe du Grouin.

A partir de 6 ans.

Lieu de rdv donné lors de la réservation

Renseignements et réservation contact@lesjeunespoussesdelabrousse.fr .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 04 40 77

