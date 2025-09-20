JEP 2025 Atelier créatif « Trésors architecturaux » Dinard

JEP 2025 Atelier créatif « Trésors architecturaux »

Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:15:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Jeunes Pousses de la Brousse vous propose de célébrer l’architecture en réalisant des autocollants de nos trésors architecturaux locaux.

A partir de 6 ans.

Lieu de rdv donné lors de la réservation

Renseignements et réservation contact@lesjeunespoussesdelabrousse.fr .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 04 40 77

