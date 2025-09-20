JEP 2025 Atelier créatif « Trésors architecturaux » Dinard
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Jeunes Pousses de la Brousse vous propose de célébrer l’architecture en réalisant des autocollants de nos trésors architecturaux locaux.
A partir de 6 ans.
Lieu de rdv donné lors de la réservation
Renseignements et réservation contact@lesjeunespoussesdelabrousse.fr .
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 28 04 40 77
