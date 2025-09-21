JEP 2025 ATELIER DE TRANSMISSION DU DESSIN Saint-Viaud
JEP 2025 ATELIER DE TRANSMISSION DU DESSIN
Vallon de la pivre Saint-Viaud Loire-Atlantique
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Au vallon de la pivre, un atelier de transmission de l’art du dessin vous ets proposé par Benoît Lesne.
De 15h à 17h
Limité à 8 personnes
Réservé aux adultes, débutants ou non, avec ou sans matériel
Inscirption obloigatoire en mairie 02 40 27 53 14 accueil@saint-viaud.fr
Vallon de la pivre Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 53 14 accueil@saint-viaud.fr
