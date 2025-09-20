JEP 2025 ATELIER DESSIN CHÂTEAUX DE LASTOURS Lastours

JEP 2025 ATELIER DESSIN CHÂTEAUX DE LASTOURS

Lastours Aude

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les quatre châteaux de Lastours vous proposent un atelier dessin « Relie les points ». Un atelier ludique pour petits et grands reconstituez les silhouettes des châteaux à partir d’un jeu de points à relier. Créativité et découverte au rendez-vous !

Venez nombreux partager un moment culturel, historique et créatif !

A partir de 10h.

Atelier dessin gratuit et matériel mis à disposition.

Lastours 11600 Aude Occitanie +33 4 68 77 56 02

English :

To mark the European Heritage Days, Lastours’ four castles are offering a « connect the dots » drawing workshop. A fun workshop for young and old alike: recreate the silhouettes of the castles using a game of connect the dots. Creativity and discovery guaranteed!

Come and share a cultural, historical and creative moment!

Starting at 10am.

Free drawing workshop and materials provided.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bieten Ihnen die vier Schlösser von Lastours einen Zeichenworkshop « Verbinde die Punkte » an. Ein spielerischer Workshop für Groß und Klein: Stellen Sie die Silhouetten der Schlösser anhand eines Punktespiels zusammen, das Sie miteinander verbinden müssen. Kreativität und Entdeckungen sind angesagt!

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie einen kulturellen, historischen und kreativen Moment!

Ab 10 Uhr.

Kostenloser Zeichenworkshop und Material wird zur Verfügung gestellt.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i quattro castelli di Lastours propongono un laboratorio di disegno « Unisci i punti ». Si tratta di un laboratorio divertente per grandi e piccini: ricreare le sagome dei castelli con il gioco dell’unisci i puntini. Creatività e scoperta garantite!

Venite a condividere un momento culturale, storico e creativo!

Inizio alle ore 10.00.

Laboratorio di disegno gratuito e materiali forniti.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los cuatro castillos Lastours proponen un taller de dibujo « une los puntos ». Un taller lúdico para grandes y pequeños: recrea las siluetas de los castillos jugando a unir los puntos. Creatividad y descubrimiento garantizados

¡Venga a compartir un momento cultural, histórico y creativo!

A partir de las 10h.

Taller de dibujo gratuito y materiales proporcionados.

