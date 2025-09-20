JEP 2025 Atelier Jeu de 7 familles Espace la Charité Lavault-Sainte-Anne
Espace la Charité Allée Georges SAUVESTRE Lavault-Sainte-Anne Allier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Un atelier gratuit et tout public (à partir de 6 ans) vous est proposé samedi 20 septembre de 14h à 17h afin de participer à la réalisation d’un imagier à emporter. Cet atelier comprendra une initiation à la sérigraphie. Sur inscription, matériel fourni.
Espace la Charité Allée Georges SAUVESTRE Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 74 26 94
English :
A free workshop for all ages (6 and up) is offered on Saturday, September 20 from 2pm to 5pm, to help you create an imagier to take home. This workshop includes an introduction to silkscreen printing. Registration required, materials supplied.
German :
Ein kostenloser Workshop für alle (ab 6 Jahren) wird Ihnen am Samstag, den 20. September von 14.00 bis 17.00 Uhr angeboten, um an der Herstellung eines Bilderbuchs zum Mitnehmen teilzunehmen. Der Workshop beinhaltet eine Einführung in den Siebdruck. Nach Anmeldung, Material wird gestellt.
Italiano :
Sabato 20 settembre, dalle 14.00 alle 17.00, si terrà un workshop gratuito per tutte le età (dai 6 anni in su), durante il quale potrete contribuire alla creazione di un libro illustrato da portare a casa. Il laboratorio include un’introduzione alla serigrafia. Iscrizione obbligatoria, materiali forniti.
Espanol :
El sábado 20 de septiembre, de 14.00 a 17.00 horas, se ofrece un taller gratuito para todas las edades (a partir de 6 años) en el que podrás ayudar a crear un álbum ilustrado para llevártelo a casa. Este taller incluirá una introducción a la serigrafía. Se requiere inscripción previa, materiales incluidos.
