JEP 2025 au Paléosite Route de la montée verte Saint-Césaire

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Paléosite vous propose une programmation inédite mêlant découvertes, expérimentations et aventure. Visites, ateliers et expériences immersives au Paléosite !

Route de la montée verte Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr

English :

For the European Heritage Days, the Paléosite is offering a unique program of discovery, experimentation and adventure. Visits, workshops and immersive experiences at the Paléosite!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Paléosite ein neuartiges Programm, das Entdeckungen, Experimente und Abenteuer miteinander verbindet. Besichtigungen, Workshops und immersive Erlebnisse im Paléosite!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Paléosite propone un programma unico di scoperta, sperimentazione e avventura. Visite, laboratori ed esperienze immersive al Paléosite!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Paléosite propone un programa único de descubrimiento, experimentación y aventura. ¡Visitas, talleres y experiencias inmersivas en el Paléosite!

