JEP 2025 Aux Archives Départementales Nancy

Plusieurs évènements rythmeront le week-end des journées du patrimoine aux archives départementales !

Visites guidées

Découvrez les coulisses des archives départementales magasins, salle des versements, salle de lecture ou encore présentation de documents remarquables.

Hall d’accueil. Départ de visite toutes les 30 minutes. Premier départ 14h10, dernier départ 17h10

Concert dessiné

Sous le crayon de Josey Joséphine, les images d’archives projetées s’animent et se colorent au rythme de la musique du Crazy Hot Rag Band. Cette performance unique s’inscrit dans le cadre de l’exposition Mosaïque d’architectures.

Auditorium, samedi à 16h. Inscriptions conseillées sur le site internet ou par téléphone.

Exposition Mosaïque d’architectures

Une mosaïque d’architectures c’est le décor offert, sans doute, par la création architecturale à toutes les époques. Mais rarement la diversité n’a été aussi grande qu’à celle où se développe le style Art déco , où coexistent classicisme, historicisme, régionalisme, Art nouveau ou modernisme. Explorez ces richesses architecturales à partir d’exemples d’édifices connus ou méconnus et de documents souvent inédits, issus des fonds conservés.

Salle d’exposition, visite libre.

Trésors des archives

Parcourez les coups de cœur des agents des archives parmi les pépites de nos fonds.

Hall d’accueil, accès libre.

Les jeux des archives

Archi et Lyra, nos deux amis, guideront les archivistes en herbe dans leur découverte

du monde des archives ! Jeux de cartes, puzzles, quizz, devinettes et jeu d’observation donneront les clés aux petits et aux grands curieux pour mieux comprendre les dessous de nos missions et de notre riche histoire.

Salle de lecture, accès libre.

À la rencontre du Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle

Les membres du Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle vous

accueillent sur leur stand pour vous présenter leurs activités. Si vous souhaitez partir à la recherche de vos ancêtres, ils sauront vous guider pour retrouver leurs traces !

Salle de lecture, accès libre.

Ambiance musicale rythmée autour de Matthieu Roffé et son piano Art Déco accompagné du Crazy Hot Rag Band qui réinvente le jazz des Années 1920. Tapez des pieds et laissez-vous emporter par un charleston entraînant, fidèle à l’esprit

festif et vibrant des Années Folles.

Cour carrée (à côté du hall d’accueil), samedi et dimanche de 14h à 18h.Tout public

0 .

2 Rue Jean-Baptiste Thiéry Solet Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90

English :

Several events will punctuate the Heritage Days weekend at the departmental archives!

Guided tours

Take a behind-the-scenes look at the departmental archives: storerooms, deposit room, reading room and presentation of remarkable documents.

Reception hall. Tours depart every 30 minutes. First departure: 2.10pm, last departure: 5.10pm

Concert dessininé

Under Josey Joséphine?s pencil, projected archive images come to life and color to the rhythm of the Crazy Hot Rag Band?s music. This unique performance is part of the Mosaic of Architecture exhibition.

Auditorium, Saturday at 4pm. Registration recommended on the website or by telephone.

Mosaic of Architectures exhibition

A mosaic of architectures: this is undoubtedly the decor offered by architectural creation in every era. But rarely has diversity been as great as it was during the development of the Art Deco style, where classicism, historicism, regionalism, Art Nouveau and modernism coexist. Explore these architectural treasures through examples of well-known and lesser-known buildings and documents, often unpublished, from our collections.

Exhibition room, free admission.

Treasures from the archives

Browse the favorites of our archive staff among the nuggets in our holdings.

Reception hall, free access.

Archive games

Archi and Lyra, our two friends, will guide budding archivists as they discover

the world of archives! Card games, puzzles, quizzes, riddles and games of observation will provide young and old alike with the keys to a better understanding of our missions and our rich history.

Reading room, free access.

Meet the Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle

The members of the Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle

welcome you to their stand to find out more about their activities. If you’d like to go in search of your ancestors, they’ll be happy to help you retrace their steps!

Reading room, free access.

Rhythmic musical ambience around Matthieu Roffé and his « Art Déco » piano, accompanied by the Crazy Hot Rag Band reinventing 1920s jazz. Stomp your feet and let yourself be carried away by a rousing Charleston, true to the vibrant, festive spirit of the

spirit of the Roaring Twenties.

Cour carrée (next to the reception hall), Saturday and Sunday, 2pm to 6pm.

German :

Mehrere Veranstaltungen werden das Wochenende der Tage des offenen Denkmals in den Archiven des Departements prägen!

Geführte Besichtigungen

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Departementsarchivs: Magazine, Einzahlungsraum, Lesesaal oder auch die Präsentation bemerkenswerter Dokumente.

In der Empfangshalle. Abfahrt der Besichtigung alle 30 Minuten. Erste Abfahrt: 14:10 Uhr, letzte Abfahrt: 17:10 Uhr

Gezeichnetes Konzert

Unter dem Bleistift von Josey Joséphine werden die projizierten Archivbilder im Rhythmus der Musik der Crazy Hot Rag Band zum Leben erweckt und verfärbt. Diese einzigartige Performance findet im Rahmen der Ausstellung Mosaïque d’architectures statt.

Auditorium, Samstag um 16 Uhr. Anmeldungen werden auf der Website oder telefonisch empfohlen.

Ausstellung Mosaik der Architekturen

Ein Mosaik aus Architekturen: Das ist zweifellos die Kulisse, die das architektonische Schaffen in allen Epochen bietet. Doch selten war die Vielfalt so groß wie in der Zeit des Art déco, in der Klassizismus, Historismus, Regionalismus, Jugendstil und Modernismus nebeneinander existieren. Erkunden Sie diesen architektonischen Reichtum anhand von Beispielen bekannter und unbekannter Gebäude und oftmals unveröffentlichten Dokumenten aus den erhaltenen Beständen.

Ausstellungsraum, freie Besichtigung.

Schätze aus dem Archiv

Entdecken Sie die Lieblingsstücke der Archivmitarbeiter unter den Nuggets unserer Bestände.

Empfangshalle, freier Zugang.

Die Spiele des Archivs

Archi und Lyra, unsere beiden Freunde, führen angehende Archivarinnen und Archivare durch ihre Entdeckungsreise

der Welt der Archive! Kartenspiele, Puzzles, Quiz, Rätsel und Beobachtungsspiele geben kleinen und großen Neugierigen den Schlüssel, um die Hintergründe unserer Aufgaben und unserer reichen Geschichte besser zu verstehen.

Lesesaal, freier Zugang.

Treffen Sie die Vereinigung der genealogischen Kreise von Meurthe-et-Moselle

Die Mitglieder des Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle (Verband der Genealogiekreise von Meurthe-et-Moselle) bieten Ihnen

begrüßen Sie an ihrem Stand, um Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen. Wenn Sie sich auf die Suche nach Ihren Vorfahren begeben möchten, werden sie Sie anleiten können, um ihre Spuren zu finden!

Lesesaal, freier Zugang.

Rhythmische musikalische Atmosphäre rund um Matthieu Roffé und sein « Art Déco »-Piano, begleitet von der Crazy Hot Rag Band, die den Jazz der 1920er Jahre neu erfindet. Stampfen Sie mit den Füßen und lassen Sie sich von einem mitreißenden Charleston mitreißen, getreu dem Geist der

der festlichen und vibrierenden « Années Folles ».

Cour carrée (neben der Empfangshalle), Samstag und Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Italiano :

Durante il fine settimana delle Giornate del Patrimonio si svolgeranno numerosi eventi presso gli archivi dipartimentali!

Visite guidate

Visita dell’archivio dipartimentale: magazzini, sala di deposito, sala di lettura e presentazione dei documenti più importanti.

Sala di accoglienza. Le visite partono ogni 30 minuti. Prima partenza: 14.10, ultima partenza: 17.10

Concerto dessiné

Sotto la matita di Josey Joséphine, le immagini d’archivio proiettate prendono vita e si colorano al ritmo della musica della Crazy Hot Rag Band. Questa performance unica fa parte della mostra Mosaico di Architettura.

Auditorium, sabato alle 16.00. Iscrizione consigliata sul sito web o per telefono.

Mostra Mosaico di Architettura

Un mosaico di architetture: questo è senza dubbio lo scenario offerto dalla creazione architettonica nel corso dei secoli. Ma raramente la diversità è stata maggiore che all’epoca dello sviluppo dello stile Art Déco, dove convivono classicismo, storicismo, regionalismo, Art Nouveau e modernismo. Esplorate questa ricchezza di tesori architettonici, con esempi di edifici e documenti noti e poco noti, molti dei quali inediti, provenienti dalle collezioni in nostro possesso.

Sala espositiva, ingresso libero.

Tesori d’archivio

Sfogliate i preferiti del personale dell’archivio tra le pepite delle nostre collezioni.

Sala d’accoglienza, accesso libero.

Giochi d’archivio

Archi e Lyra, i nostri due amici, guideranno gli archivisti in erba alla scoperta del mondo degli archivi!

il mondo degli archivi! Giochi di carte, puzzle, quiz, indovinelli e giochi di osservazione daranno a grandi e piccini curiosi le chiavi per comprendere meglio le nostre missioni e la nostra ricca storia.

Sala di lettura, accesso libero.

Incontro con il Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle (Gruppo delle società genealogiche della Meurthe-et-Moselle)

I membri del Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle

vi danno il benvenuto al loro stand per saperne di più sulle loro attività. Se desiderate andare alla ricerca dei vostri antenati, saranno felici di aiutarvi a ripercorrere i loro passi!

Sala di lettura, accesso gratuito.

Matthieu Roffé e il suo pianoforte « Art Déco », accompagnati dalla Crazy Hot Rag Band, reinventano il jazz degli anni Venti. Battete i piedi e lasciatevi travolgere da un entusiasmante Charleston, fedele allo spirito vibrante e festoso degli anni ruggenti

spirito dei ruggenti anni Venti.

Cour carrée (accanto alla sala ricevimenti), sabato e domenica, dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Durante el fin de semana de las Jornadas del Patrimonio se celebrarán diversos actos en los archivos departamentales

Visitas guiadas

Conozca entre bastidores los archivos departamentales: almacenes, sala de depósito, sala de lectura y presentación de documentos destacados.

Vestíbulo de recepción. Salidas cada 30 minutos. Primera salida: 14.10 h, última salida: 17.10 h

Concert dessiné

Bajo el lápiz de Josey Joséphine, las imágenes de archivo proyectadas cobran vida y se colorean al ritmo de la música de la Crazy Hot Rag Band. Este espectáculo único forma parte de la exposición Mosaico de arquitectura.

Auditorio, sábado a las 16.00 h. Inscripción recomendada en la web o por teléfono.

Exposición Mosaico de arquitecturas

Un mosaico de arquitecturas: este es, sin duda, el telón de fondo que ofrece la creación arquitectónica a lo largo de los tiempos. Pero pocas veces la diversidad ha sido mayor que en la época del desarrollo del estilo Art Déco, donde conviven clasicismo, historicismo, regionalismo, Art Nouveau y modernismo. Explore esta riqueza de tesoros arquitectónicos, con ejemplos de edificios y documentos conocidos y poco conocidos, muchos de ellos inéditos, procedentes de las colecciones que custodiamos.

Sala de exposiciones, entrada gratuita.

Tesoros de los archivos

Eche un vistazo a los favoritos del personal del archivo entre las pepitas de oro de nuestras colecciones.

Sala de recepción, acceso libre.

Juegos de archivo

Archi y Lyra, nuestros dos amigos, guiarán a los archiveros en ciernes mientras descubren

el mundo de los archivos Juegos de cartas, rompecabezas, adivinanzas y juegos de observación darán a grandes y pequeños curiosos las claves para comprender mejor nuestras misiones y nuestra rica historia.

Sala de lectura, acceso libre.

Conozca la Agrupación de Sociedades Genealógicas de Meurthe-et-Moselle (Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle)

Los miembros del Groupement des cercles généalogiques de Meurthe-et-Moselle

le dan la bienvenida a su stand para informarse sobre sus actividades. Si desea buscar a sus antepasados, estarán encantados de ayudarle a seguir sus pasos

Sala de lectura de libre acceso.

Matthieu Roffé y su piano « Art Déco », acompañados por la Crazy Hot Rag Band, reinventan el jazz de los años veinte. Zapatee y déjese llevar por un Charleston enérgico, fiel al espíritu vibrante y festivo de los locos años veinte

espíritu de los locos años veinte.

Cour carrée (junto a la sala de recepción), sábado y domingo, de 14:00 a 18:00 h.

