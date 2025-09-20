JEP 2025 aux Grands Lacs de Champagne Brienne-le-Château

JEP 2025 aux Grands Lacs de Champagne Brienne-le-Château samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 aux Grands Lacs de Champagne

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château Aube

Les 20 & 21 septembre, célébrez le patrimoine partout en Europe avec les Journées Européennes du Patrimoine ! Pour cette année, le thème est le patrimoine architectural.

Profitez-en pour (re)découvrir le patrimoine des Grands Lacs de Champagne !

– Au programme –

Tout le week-end

– De 9h à 18h Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Brienne-la-Vieille.

– De 10h à 12h30 et de 14h à 18h Visites audioguidées gratuites de Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Dienville. Retrait des audioguides à l’office de tourisme. Attention, les audioguides devront être rendus avant la fermeture de l’office de tourisme prévue à 18h.

– De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Visite libre du Musée Napoléon à Brienne-le-Château.

– De 10h à 18h Visite de la partie médiévale du Château de Vendeuvre-sur-Base (départ toutes les 30 min. avec 10 pers. max par groupe) et animations pour les enfants sur place.

– De 14h à 18h Exposition « Fuligny, un village au XIXème siècle » à la mairie de Fuligny (1 rue du Moulin).

– De 14h à 18h Exposition « La statuaire de Vendeuvre un paradis retrouvé » à l’église Saint-Pierre de Vendeuvre-sur-Barse. Quizz pour les jeunes et visites guidées sur demande.

Faites le plein d’animations !

#JEP2025 .

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

