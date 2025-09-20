JEP 2025 Avant-première Maison des aqueducs chemin des lavandières Vénérand
JEP 2025 Avant-première Maison des aqueducs chemin des lavandières Vénérand samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Avant-première Maison des aqueducs
chemin des lavandières Maison des aqueducs Vénérand Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Découvrez en avant-première la Maison des Aqueducs un parcours sur trois niveaux pour explorer l’eau et le génie hydraulique romain. Plongez dans l’univers des aqueducs antiques
de Saintes grâce aux casques de réalité virtuelle.
.
chemin des lavandières Maison des aqueducs Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine info@sahcm.fr
English :
Get a sneak preview of the Maison des Aqueducs: a three-level tour exploring water and Roman hydraulic engineering. Immerse yourself in the world of ancient aqueducts
thanks to virtual reality headsets.
German :
Entdecken Sie in einer Vorpremiere das Maison des Aqueducs: ein Rundgang auf drei Ebenen zur Erkundung des Wassers und der römischen Wasserbaukunst. Tauchen Sie in die Welt der antiken Aquädukte ein
von Saintes mithilfe von Virtual-Reality-Headsets.
Italiano :
Scoprite in anteprima la Maison des Aqueducs: un percorso su tre livelli alla scoperta dell’acqua e dell’ingegneria idraulica romana. Immergetevi nel mondo degli antichi acquedotti di Saintes
di Saintes grazie a cuffie per la realtà virtuale.
Espanol :
Descubra la Maison des Aqueducs: un recorrido de tres niveles que explora el agua y la ingeniería hidráulica romana. Sumérjase en el mundo de los antiguos acueductos
de Saintes gracias a los cascos de realidad virtual.
L’événement JEP 2025 Avant-première Maison des aqueducs Vénérand a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge